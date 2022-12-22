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Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

22 Aralık 2022, Perşembe 17:57
Akademisyenlerin yaptığı araştırma, Türkiye’de son 10 yılda konut sahipliğinin azalmayabaşladığını ortaya koydu. En fazla orta gelir grubu evini kaybetti.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından, Türkiye’de 2010-2021 yılları arasındaki konut sahipliği oranı araştırıldı. Akademisyenler Seyfettin Gürsel, Gökhan Şahin Güneş ve Mehmet Cem Şahin yönetimindeki akademik araştırmaya göre, 2010’da yüzde 59 olan konut sahipliği oranı 2021 yılında yüzde 55,5’e geriledi. Farklı gelir gruplarının konut sahiplik oranları incelendiğinde, bu oranın en düşük gelir grubunda yüzde 51,3’ten 46’ya (5,3 puan), orta gelir grubunda yüzde 58,5’ten 52,8’e (5,7 puan), en yüksek gelir grubunda ise yüzde 70,4’ten 66,1’e (4,3 puan) düştüğü görüldü.

Bir önceki araştırma notunda, son iki yılda konut satın almanın veya kiralamanın neredeyse iki kat daha zorlaştığı tespitine yer verilmişti.

2+1 DAİRE KİRASI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 92’Sİ

Bu araştırmaya göre, temsili konut olarak kabul edilen 2+1 ve 90 m2’lik bir daireyi asgari ücretli bir kişinin satın alması için 108 aylık (9 yıllık) gelirini biriktirmesi, kirada oturmak içinse gelirinin yaklaşık yüzde 92’sini ayırması gerekiyordu.. Konut sahipliğinin 2014’ten itibaren düşüşe geçtiği bilgisine yer verilen araştırmada, konut sahipliğinin azalmaya devam etmesinin şaşırtıcı olmadığı vurgulandı. Gelir gruplarına göre de konut sahipliğinin de alındığı araştırmada, en düşük gelirli kesimde 10 yılın sonunda konut sahipliğinde ciddi bir azalmanın yaşandığı ifade edildi. 2010’da yüzde 51,3 olan konut sahipliği oranının 2021’de yüzde 46’ya düştüğü bilgisinin verildiği notta şöyle denildi: “Bu düşüş çok sert bir dalgalanmanın nihai sonucudur. Bu gelir grubunda çarpıcı olan 2015’e kadar konut sahipliğinin ciddi artışta olmasıdır. Sahiplik oranı yüzde 51,3’ten 54,1’e (yaklaşık 3 puan) yükselmiştir.”

Haber Merkezi

 

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