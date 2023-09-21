Fiyatlar aşırı yüksek

Osmaniye’de büyükbaş hayvan besiciliği yapan Ali Vural, yem fiyatlarının pahalı olmasından yakındı.

Yem veremediği için inek ve buzağılarının zayıfladığı, kemiklerinin göründüğünü ifade eden Vural, “Ben büyükbaş hayvan besiciliği yapıyorum, süt inekçiliği. Şu anda yemlerin pahalı oluşu, girdilerin, samanın aşırı yüksek oluşu... O yüzden ineklere bunları gideremediğimden ineklerim zayıf, bakamıyorum. Yemlerin fiyatları aşırı yüksek (...) Buzağılarımın zayıflığı bu sütü emmediğinden kaynaklanıyor. Gördüğünüz bu inek bundan 1 ay önce yatalak oldu. Veteriner getirdim bana dediği tek laf ‘aç bırakmışsın’. İliklerinin kuruduğu, yem vermediğimden dolayı 1 ay kepçe ile kaldırdım motorla bu ineği ben. Veterineri 3 kere getirdim. En sonunda iyi kötü bu duruma ancak getirebildim. Bu şekilde giderse 1 seneye kalmaz ahırımı tamamen boşaltacağım. Malcılık yapmayacağım” dedi.

Osmaniye - Anka