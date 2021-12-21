Fiyatlar da düşecek mi?

SON 28 GÜNDE BENZİNE YÜZDE 33,8, MOTORİNE YÜZDE 31,6, LPG’YE YÜZDE 18 ZAM YAPILDI. DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞÜN AKARYAKITA AYNI ORANDA İNDİRİM OLARAK YANSIMASI BEKLENTİSİ OLUŞTU.

Türk lirasının, dün geceki ani değişimine kadar yaşadığı değer kaybı sebebiyle son 28 günde benzine yüzde 33,8, motorine yüzde 31,6, LPG’ye yüzde 18 zam yapıldı. Dün gece akaryakıta yeni zam gelmese de dövizdeki düşüşün akaryakıta aynı oranda indirim olarak yansıması beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövize endeksli mevduat hesabı uygulamasını açıklaması, son aylarda dövizin TL karşısında aşırı değer kazanması sebebiyle otomatik olarak fiyatı yükselen akaryakıt ürünlerinde aynı oranda indirime gidilip gidilmeyeceğini gündeme getirdi. ANKA Haber Ajansı’nın akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim üzerinde yaptığı inceleme akaryakıtta sadece son bir ayda yüzde 18 ila yüzde 33,8 arasında artış yaşandığını ortaya koydu. 23 Kasım’dan bugüne (21 Aralık’a) kadar yaşanan fiyat değişimleriyle son 28 günde benzine 2 TL 90 kuruş ve motorine 2 TL 73 kuruş ve LPG’ye 89 kuruş zam geldi.

Benzin 11, 68 TL, motorin 11,54 tl

Buna göre bir ayda benzine yüzde 33,8, motorine yüzde 31,6, LPG’ye yüzde 18 zam yapıldı. Yapılan son zamlar sebebiyle 8 Aralık’ta benzin ve motorinin litre satış fiyatları 10 TL’lik sınırı aşmıştı. Dün Ankara’da benzin 11,68 TL, motorin 11,54 TL civarında satılıyor. 23 Kasım’da ise Ankara’da benzin 8,73, motorin ise 8,77 TL’den satılıyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerine göre son bir ayda sadece 1-2 Aralık’ta fiyat indirimi yapılmıştı. 1 Aralık’ta motorine 44 kuruş, 2 Aralık’ta benzine 58 kuruş indirim gelmişti.