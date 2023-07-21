Fiyatlar mı, enflasyon mu hızlı artıyor?

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ‘’Acı Reçete’’ başlıklı yazısında ‘Fiyatlar niçin enflasyondan daha hızlı artıyor’ sorusunu cevapladı.

Eğilmez’e göre fiyatlar, enflasyondan daha hızlı artmıyor, enflasyon hesabı doğru yapılmıyor. Yani gerçekte saçma bir durum yok, saçmalık, ölçüm ve hesaptan kaynaklanıyor. Satıcılar, gelecekte yaşanacak gerçek enflasyon artış payını bugünün fiyatına eklemeye başlıyor. Ortaya fahiş fiyatlar çıkıyor.’’ dedi. Eğilmez çözüm önerisi olarak şunları sundu: “Önce gerçek enflasyonu hesaplayıp kabul etmek gerekiyor. Ki alınacak önlemlerin ne olduğu ortaya çıksın. Hemen ardından hukukun üstünlüğünün ve yargının bağımsızlığının sağlanmasından başlayarak, güçler ayrımına, vergi dilimlerinin yeniden ayarlanmasına, eğitimin yalnızca bilime dayandırılmasına kadar bir dizi yapısal reformun yapılmasını öngören bir programın açıklanması gerekiyor.”

Haber Merkezi

Esnaf: Dayanacak gücümüz kalmadı

Esnaf, sattıkları ürünlere gelen zamlardan ve artan kira fiyatlarından şikayet etti. Kilis Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, “Şu anda en büyük sıkıntıyı çeken kesim, esnaf kesimidir. Çünkü her gün fiyatlar değişiyor, her gün zam geliyor. Bugün esnafımız, satmış olduğunu raflara tekrar koymakta sıkıntı çekiyor. Bugün 10 liraya sattığını yarın 12 liraya alamıyor. Biz, çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Üç harfli marketler esnafı bitirme noktasına geldi. Buradaki kanunsuzluk çok büyük haksız rekabeti tetikliyor” dedi. Denizli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise “Alım gücü zayıfladı. Maalesef esnafımız pandemiden çıktı sıkıntılı, depremden çıktı sıkıntılı. Gerçekten zor durumda. Kredilerle esnafımızın desteklenmesi lazım” diye konuştu.

Ankara - Anka