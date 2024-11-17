Fiyatlar önce şişirilip sonra indirim diye gösteriliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Kasım ayının başlamasıyla birlikte yanıltıcı indirim kampanyalarının hızla çoğaldığına dikkati çekti.

Palandöken, “Kasım ayı, elbette efsane bir ay oldu. İnsanlar, alışveriş sırasında ürünlerin biraz daha ucuz olduğunu varsayarak piyasada bir hareketlilik yaratılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyor. Ancak, bu durum aslında ‘Efsane Kasım’ değil, “efsane bir pazarlama taktiği” oldu. Bu tür özel günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Eskiden, meslek kuruluşlarından izin alınarak, yılın başında ya da sonunda gerçek indirimler yapılırdı. O dönemlerde fiyatlar önceden şişirilmez, ardından da ‘indirim yaptık’ gibi söylemlerle aldatıcı kampanyalar düzenlenmezdi. Ancak maalesef bugün durum böyle değil. Fiyatlar iyi analiz edilmediği için, aldığınız ürünün gerçek fiyatını hesaplamak mümkün olmuyor. Bu yüzden ilgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli” dedi.

Bursa - M. Yasin Aydın