Fiyatlarda büyük artış yaşanacak

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, önceki gece duyurulan ÖTV düzenlemesiyle ilgili, “ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacaktır. Bu da, yıl sonunda toplam pazar için yapılan tahminlere ulaşmanın zor olduğunu bize göstermektedir” dedi.

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