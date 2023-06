Fiyatlardan herkes şikâyetçi

Eskişehir Hamamyolu Caddesi’nde bulunan esnaf, Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğunun istedikleri oranda olmadığını söyledi.

İşlerinin şu an için iyi olduğunu fakat eski bayram alışverişlerinin olmadığını belirten Akın Yüksel, şunları söyledi: “Eski bayramlar dediğimiz bayramlar yok. İnsanlara fiyatlar çok pahalı geliyor. Biz eski günlerimizi mumla arıyoruz şu an için. Çarşıda bir hareketlilik yok. Şu an tek temennimiz bir hafta, 10 gün içinde gurbetçileri bekliyoruz. Gurbetçilerden bir hareket sağlamayı düşünüyoruz. Onun haricinde bizim işlerimiz çok şükür iyi ama beklediğimiz yoğunluk yok çünkü fiyatlar inanılmaz derecede pahalı.” Enflasyondan dolayı kazanıp kazanmadıklarını anlayamadıklarını söyleyen Ferhat Kerenciler, şunları söyledi: “Dört gözle yurt dışında yaşayan insanları, gurbetçilerin gelmesini bekliyoruz. Tüm esnaf bekliyor. Yoksa piyasa çok durgunlaşacak bayramdan sonra.”

Eskişehir - Anka