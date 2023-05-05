'Fiyatları müşteriye söylemeye utanıyorum'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın ziyaret ettiği sanayi sitesinde oto kaporta işleri yapan esnaf bir yıl içinde kullandıkları malzemelerdeki fiyat artışına dikkat çekti.

Bir yıl önce 130 lira olan bir kutu boyanın bugün bin 200 liraya, macunun 100 liradan 280 liraya, zımparanın 2 liradan 12 liraya çıktığını ifade eden esnaf, geçen yıl bin lira olan dükkan kirasının ise şu anda 8 bin lira olduğunu dile getirdi.

Esnaf, “Fiyat listesi çıkarıyorum müşteriye nasıl söyleyeceğim utanıyorum. Yüzde 300 zam var, bizi yönetenlere sorarsanız, yüzde 60 zam var diye bizi kandırmaya çalışıyorlar” dedi.

Aydın - Anka