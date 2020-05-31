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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Fizikî ofislerin yerini sanal ofisler mi alacak?

31 Mayıs 2020, Pazar
Yapılan global araştırmaya göre, her dört çalışandan 3’ü verimlilik, stres ve ulaşım süresi gibi etkenler açısından uzaktan çalışma modelinin çok daha yararlı olduğunu belirtiyor.

İş yapış şekillerindeki bu değişimin sabit ofisler yerine sanal ofisleri öne çıkaracağı öngörülüyor. COVID-19 salgını, pek çok alanı olduğu gibi iş hayatını da ciddi ölçüde etkiledi ve bir değişim sürecini de başlattı. Alınan sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında yüz binlerce şirket, ofis ortamlarındaki bulaş riskine karşı evden çalışma modeline geçti. Coworking Insights’ın ‘’2020 Future of Work’’ başlıklı raporunu inceleyen eOfis’in paylaştığı verilere göre; dünya genelinle çalışanların %74’ü verimlilik, stres, maliyet tasarrufu, sosyal yaşam ve ulaşım gibi etkenler açısından uzaktan çalışma modelinin çok daha yararlı olduğunu belirtiyor. Çalışanların %55’i ise yeni normal dönemde sabit ofisler yerine sosyal mesafe kurallarına uygun daha butik ortak çalışma alanlarını kullanacaklarını, adres göstermeleri gereken durumlarda ise sanal ofisleri tercih edeceklerini söyledi. Ortaya çıkan bu tablo karşısında salgının kontrol altına alınmasıyla başlayacak yeni normal dönemde Türkiye ve dünya genelinde önemli sayıda şirketin uzaktan çalışan iş gücünü arttıracağı ve devamlı kullanılan fiziki ofisler yerine ihtiyaç halinde yararlanılabilen ortak çalışma alanlarının yer aldığı sanal ofisleri tercih edeceği öngörülüyor. 

İstanbul - Yasin Aydın  

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