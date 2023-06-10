Gaye Erkan’ı kim getirdi?

Piyasaların beklediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na Dr. Hafize Gaye Erkan getirilirken, Başkanlığı Erkan’a devreden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı’na atandı. DW Türkçe’ye konuşan ekonomist Barış Soydan, Şahap Kavcıoğlu atamasının piyasalar için karışık bir mesaj olduğunu söylüyor. Öte yandan Hafize Gaye Erkan atamasıyla ilgili de soru işaretleri olduğuna değinen Soydan, Erkan’ın Mehmet Şimşek ekibinden olup olmadığının açıklanmadığına dikkat çekiyor: “Kimin bulup getirdiği bir isim bilmiyoruz. Mehmet Şimşek’in ekibi mi yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceden bulduğu bir isim mi? Bu konuda bilgimiz yok.” Kariyerinin tamamını Türkiye dışında geçiren Hafize Gaye Erkan’ın merkez bankacılığı tecrübesi bulunmuyor. Haber Merkezi

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