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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Gaz yakacak, elektrik çarpacak

12 Kasım 2022, Cumartesi 00:45
DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURALARI YÜZDE YÜZÜ GEÇEN ARTIŞLARLA VATANDAŞIN CEBİNİ YAKIP KAVURACAK.

FATURALAR İKİYE KATLANACAK - ELEKTRİK ZAMLARI KORKUTUYOR

Doğalgaza yaz zamları cepleri yakacak

Yaz ve bahar aylarında doğalgaza gelen zamlar, havaların soğuması ve kombilerin yakılmasıyla birlikte faturalara yansıyacak. 2022 ocak ayında aylık 1000 TL doğalgaz gideri olan bir mesken, bu ay aynı kullanımla 2.032 TL fatura ödeyecek.

Doğalgaz fiyatları geçtiğimiz yıl gelen zamlarla birlikte yükselişe geçmiş, tüketiciler yüksek tutardaki doğalgaz faturaları için tasarruf önlemlerine yönelmişti. Yaz ve bahar aylarında kombiler kapalı olduğu için doğalgaz tüketimi de azaldı. Ancak havaların soğumasıyla birlikte yeniden kullanılmaya başlanan kombiler, doğalgaz faturalarını tekrar gündeme getirdi. Karşılaştırma sitesi encazip.com, geçen yılla aynı tüketimi yapan bir hanenin yaz aylarında gelen zamlarla bu yıl ne kadar fatura ödeyeceğini ortaya koydu. Örneğin İstanbul’da (İGDAŞ) 2021 ocak ayında aylık 1000 TL doğalgaz gideri olan bir mesken, bu yıl ekim ayında aynı kullanımla 3.149 TL fatura ödeyecek.  Doğalgaz metreküp fiyatı meskenler için Ocak 2021’de 1.96 TL iken Ocak 2022 yılında 3.04 TL’ye yükseldi. Tarife 2022 yılının Ekim ayında ise 6.18 TL oldu. Geçtiğimiz ocak ayından ekim ayına kadar doğal gaza yüzde 103 oranında zam yapıldı. Ancak bahar ve yaz aylarında doğalgazın çok fazla kullanılmamasıyla tüketiciler, zammın etkisini faturalarda henüz görmedi. Kombilerin açılmasıyla birlikte bu zamların etkileri faturalarda görülmeye başlanacak. Örneğin, 2022 ocak ayında aylık 1000 TL doğalgaz gideri olan bir mesken, bu ay aynı kullanımla 2.032 TL fatura ödeyecek.  

Son çeyrek zammı ocak ayında bekleniyor

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza zam gelirken elektriğe benzer oranlarda zam gelmedi. Doğalgaza gelen bu zamların elektriğe de yansıtılmaması tartışmalara yol açtı. Uzmanlar sektör dengelerinin korunması için doğal gaza gelen bu zamların elektriğe de yansıtılması gerektiği görüşünde. 2022 yılında elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan zamlar, piyasa elektrik maliyetlerine yansırken bu artış, son kullanıcının elektrik tarifesine aynı oranda yansımadı. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki bu artışın, Ocak 2023’te elektrik tarife fiyatlarına yansıması bekleniyor. Tahminlere göre doğalgaz fiyatlarındaki artışa bakılarak elektriğe yılbaşında yapılması beklenen zam, yüzde 100’ün üzerinde olabilir. 

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

 

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