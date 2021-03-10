Gazprom indiriyor, Türkiye zam yapıyor

gazeteduvar yazarı Mühdan Sağlam, bugünkü yazısında, “Gazprom fiyat indiriyor Türkiye zam yapıyor. Bütçe açığını finanse etmekte kullanılan bir kalem haline geldi doğal gaz. Üstelik temel bir ihtiyaç olan, özel tüketimle hiçbir alâkası olmayan bu kalemden özel tüketim vergisi alınıyor. Şimdi yeniden sormak gerekiyor: Gazprom 2019’da gaz fiyatlarında indirim yaparken Türkiye gaza neden zam yaptı?” diye sordu.

Sağlam, yazısında, “Türkiye gündeminde pandemi ve kış şartlarının birleşmesinin getirdiği zorluk var. İşsizlik, enflasyon sohbetlerin ana konusu, bir de zamlar. 2021’de yılın ilk günlerine zam yağmuruyla girildi. Ancak öyle bir kalem var ki, gelen her fatura sinir krizlerinin sebebi: Doğal gaz. Oysa Türkiye 21 Ağustos’ta ilan edildiği üzere 320 milyar metreküp (bcm) doğal gaz buldu. Müjdeyle ilân edilen bu süreç, indirim değilse de zamların durması ümidini getirmişti, öyle olmadı.(...)” ifadelerini kullandı.

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