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1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

GDO’lu tavuk yemi cinayettir

31 Ocak 2021, Pazar 21:00
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR) genetiği değiştirilmiş ‘MONN87427’ kod numaralı mısırın tavuklarda yem olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurdu.

Bakanlık başvuruyu onayladı. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Koop) Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, “Bu onayı bilerek verdikleri bir onay olarak görmüyoruz, eğer bilerek verilen bir onaysa bunun adı cinayettir” derken kanatlı hayvan yetiştirenler ise ham madde bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtti. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nden Oya Ayman bu ürünlerin tohum olarak kullanılmaması için garanti beklediklerini söyledi. Özkurnaz, GDO’lu ürünlerin kanserojen etkisi olduğunu hatırlatarak geçmişte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda sıkı tedbirler uyguladığını söyledi. Gazete Duvar’ın haberine göre Ayman ise, “Türkiye hayvansal yem yetiştirecek topraklara sahip. Türkiye’nin GDO’lu yemlerle hayvanları beslemesine gerek yok” ifadelerini kullandı. 

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