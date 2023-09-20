Geçen sene 7 bine öğrenci evi döşeniyordu şimdi 20 bin oldu

20 Eylül 2023, Çarşamba 13:42
Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı derken öğrenciler, gitmek istedikleri üniversitenin çevresinde yurt bulamadığı için kiraya çıkmak zorunda kalıyor.
Kiraya çıkacak öğrencilerin ise yaşam şartlarını iyileştirmesi için ev eşyasına ihtiyacı var. Tercihini ikinci el eşyacılardan yana kullanan üniversite öğrencileri, maliyeti geçen seneye göre artan ev eşyaları ile karşı karşıya kalıyor. İkinci el satışlarında işlerin öğrencilere bağlı olduğunu söyleyen ikinci el esnafı Reyhan Sarı, “Geçen sene bir öğrenci evini 7-8 bin liraya döşeyebiliyordu, yalnız şu anda maliyetler ekonomiye göre yüksek olduğu için bir öğrencinin en az 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Şu an en ucuz beyaz eşya olan çamaşır makinesi bin 500 TL’den başlıyor, buzdolabı 2 bin TL’den başlıyor. Baza ve yatakların fiyatı bin 300 ile bin 500 TL arasında değişiyor” diye konuştu.
Haber Merkezi
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