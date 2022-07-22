Geçen yıl 100 liraya doluyordu

Birleşik Kamu-İş araştırmasına göre, “Geçen yıl 100 liraya alınabilen aynı ürünlerden oluşmuş bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 275,9 lira ödendi” açıklaması yaptı.

Yaz ayı olmasına rağmen temmuz ayında da gıda fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam etti. Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6 oranında artış yaşanan gıda fiyatları yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 85,3 son bir yıllık dönemde de yüzde 175,9 oranında yükseldi. Geçen yıl 100 liraya alınabilen aynı ürünlerden oluşmuş bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 275,9 lira ödendi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Temmuz 2022 sonuçları açıklandı.

YEDİ AYLIK DEĞİŞİM

Türkiye’nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk yedi aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 85,3 oranında artış yaşandığı belirtilen açıklamada, “Buna göre geçen yıl aralık ayında 100 liraya alınan aynı ürünlerden oluşan bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 185,3 lira ödenmesi gerekti. Ocak-temmuz döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 93,3 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 57,6, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 48,5, yağ fiyatları yüzde 31, meyve fiyatları yüzde 210, sebze fiyatları yüzde 131,2, bakliyat fiyatları yüzde 52,5, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 71,2 oranında yükseldi” değerlendirilmesinde bulunuldu.

GIDA FİYATLARINDA BİR YILDA YÜZDE 175.9’LUK ARTIŞ

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise yüzde 175,9 oranında artış gözlendiği, diğer bir ifadeyle vatandaşlar Temmuz 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepet için bu yıl aynı ay 275,9 lira ödemek zorunda kaldığı bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bu yıl temmuzda geçen yılın temmuz ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 197,7, et-balık fiyatlarında 104,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 124,5 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 92 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 252,6, sebze fiyatları ise yüzde 411,9 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 135,5, diğer gıda fiyatları ise yüzde 122,3 oranında zamlandı.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA