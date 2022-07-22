"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Geçen yıl 100 liraya doluyordu

22 Temmuz 2022, Cuma 16:56
Birleşik Kamu-İş araştırmasına göre, “Geçen yıl 100 liraya alınabilen aynı ürünlerden oluşmuş bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 275,9 lira ödendi” açıklaması yaptı.

Yaz ayı olmasına rağmen temmuz ayında da gıda fiyatlarındaki yükseliş tüm hızıyla devam etti. Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6 oranında artış yaşanan gıda fiyatları yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 85,3 son bir yıllık dönemde de yüzde 175,9 oranında yükseldi. Geçen yıl 100 liraya alınabilen aynı ürünlerden oluşmuş bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 275,9 lira ödendi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Temmuz 2022 sonuçları açıklandı.   

YEDİ AYLIK DEĞİŞİM 

Türkiye’nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk yedi aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 85,3 oranında artış yaşandığı belirtilen açıklamada, “Buna göre geçen yıl aralık ayında 100 liraya alınan aynı ürünlerden oluşan bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 185,3 lira ödenmesi gerekti. Ocak-temmuz döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 93,3 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 57,6, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 48,5, yağ fiyatları yüzde 31, meyve fiyatları yüzde 210, sebze fiyatları yüzde 131,2, bakliyat fiyatları yüzde 52,5, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 71,2 oranında yükseldi” değerlendirilmesinde bulunuldu. 

GIDA FİYATLARINDA BİR YILDA YÜZDE 175.9’LUK ARTIŞ 

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise yüzde 175,9 oranında artış gözlendiği, diğer bir ifadeyle vatandaşlar Temmuz 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepet için bu yıl aynı ay 275,9 lira ödemek zorunda kaldığı bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bu yıl temmuzda geçen yılın temmuz ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 197,7, et-balık fiyatlarında 104,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 124,5 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 92 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 252,6, sebze fiyatları ise yüzde 411,9 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 135,5, diğer gıda fiyatları ise yüzde 122,3 oranında zamlandı.” 

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Faizi düşürelim derken meğer artırmışız!”

    Millet asıldır, siyasetçi vekildir

    Geçen yıl 100 liraya doluyordu

    Ülkeyi temerrüt çukuruna düşürürlerse iş zorlaşacak

    DSÖ: Sıcak havalar korkutucu ve kıyametle alakalı

    TOKİ'den "dolandırıcılık" uyarısı

    6 ayda 215 bin yolcuya ev sahipliği yaptı

    Bolu - Yuva köyünde 'HÜS' tanısına ulaşıldı

    Rusya, İdlib'de Hristiyanların yaşadığı köylere saldırdı: 5'i çocuk 7 sivil öldü

    'Rusya, Ukrayna savaşında neredeyse sıfırı tüketti'

    Fransa'daki araştırmanın sonuçları endişe verici

    Kongre baskını olurken Beyaz Saray'da televizyon izlemiş

    Mane 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Sadio Mane oldu

    ABD'de de rekor sıcaklık uyarısı: 100 milyonu aşkın kişi etkilenecek

    İtalya'da erken genel seçimler 25 Eylül'de

    Devlet faiz yükseltti

    İklim krizi alarm veriyor

    BTK eliyle herkes fişleniyor

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı

    Vakit namazlarında camileri tercih ediyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz Mecliste nasıl karartıldı?
    Genel

    BTK eliyle herkes fişleniyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Salih Aleyhisselam’ın meziyetleri
    Şükrü BULUT

    Türkiye’deki hayatı Materyalist Kemalistlere (mi?) bırakıyoruz?
    Genel

    Devlet faiz yükseltti
    Rukiye Anar

    Kur’ân’da insan tipleri
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi -1
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul ve Sakarya’da şiddetli zelzele
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.