Geçen yıl 5, bu yıl 50 lira

Niğde Merkez ve Bor ilçesinde pazaryerlerini gezen vekil Ömer Fethi Gürer’e, mısır satan bir pazarcı esnafın geçen yıl 5 liraya sattığı 6 adet mısırın bu yıl 50 liraya çıktığını söylemesi, pazar yerlerindeki enflasyonun hangi boyutlara ulaştığını da gözler önüne serdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Gürer, Niğde’de işyerlerinde ve kahvehanelerde de halkın sorunlarını dinledi. Gürer, “Marketlerden sonra pazarda da ürün etiketlerinin sürekli artış yönünde değiştiğini, akaryakıta gelen her zammın tüm ürünlere yansıdığını belirtti.

Niğde ve Bor ilçesindeki Pazar yerlerini ziyaret eden Gürer’e hayat pahalığını nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan pazarcı esnafı, geçen yıl 5 liraya sattığı 6 adet mısırın bu yıl 6 tanesini 50 liraya sattığı anlattı. “Fiyatlara geçen yıla göre 1 sıfır daha ekledik. 5 liraya sattığımız 6 adet mısır bu yıl 6 tanesi 50 lira oldu. Vatandaş mısır fiyatını soruyor ama almakta zorlanıyor. Geçen seneki kadar mısır pazarda Mısır satamıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Musa Aydın