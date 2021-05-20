Gecikme lüksümüz yok

Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği’nin güncellenmesini beka meselesi olarak gördüklerini belirten TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ulusal eylem planı hazırlanması önerisinde bulundu.

Dünya’nın haberine göre Kaslowski, “Türk özel sektörü olarak bu yönde hedefleri belirlemek ve uygulamaya geçişte seferber olmaya her zaman hazırız” dedi.Kaslowski, “Salgın dönemine de daha rekabetçi, öngörülebilir ve yatırım cazibesi yüksek bir Türkiye olarak girmiş olurduk. Gerek AB’den gerekse bizden kaynaklanan sebeplerle bu fırsatı kullanamadık. Tüm dünyanın dönüşüm içinde olduğu bu dönemde artık bu konuda gecikme lüksümüzün olmadığına inanıyorum” dedi.

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