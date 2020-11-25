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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Geçim kaygısı

25 Kasım 2020, Çarşamba 19:58
NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, “CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ‘ACI REÇETE’DEN SÖZ EDİYOR. BU YENİ VERGİ VE ZAMLAR DEMEKTİR. SABİT GELİRLİNİN DAHA DA GELİRİ DARALACAK, EMEKLİ VE EMEKÇİ İÇİN ‘GEÇİM KAYGISI’ ARTACAKTIR” DEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılının ilk 6 ayında emekli ve memur ücretlerine yansıyacak enflasyon oranın belirlenmesinde sepete konan ürünlerde emekli ve emekçinin tükettiklerinin esas alınmasını istedi. Gürer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘acı reçete’den söz ediyor. Bu yeni vergi ve zamlar demektir. Sabit gelirlinin daha da geliri daralacak, emekli ve emekçi için ‘geçim kaygısı’ artacaktır. En azından emekli ve emekçinin ücretine gerçek enflasyon dikkate alınarak artış verilmelidir” dedi. 

ÜRÜNLERE HER HAFTA ZAM GELİYOR  

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artış gösteren sebze ve meyve fiyatlarının her hafta yükseldiğine dikkat çeken Gürer, 70 kuruşa mal olan ve tarlada 40 kuruşa üreticinin satmakta zorlandığı domates hasadından bir ay sonra marketlerde fiyatı 10 lirayı geçtiğini, üreticinin 1 liraya sattığı elmanın marketlerde 14 liraya tüketiciye ulaştırıldığını söyledi. Gürer, “Bu sistem üreticiye kazandırmıyor, tüketiciye ürünün yüksek fiyatla ulaşmasını sağlıyor, aracıya kazandırıyor. Çiğ süt fiyatları 1 yıldır sabit kalırken, 40 liradan başlayan peynir fiyatları 100 liraya kadar çıkıyor. Üreticiden 38 liraya alınan et marketlerde 60 lira ile 90 lira arasında satılıyor. Makarna fiyatları jet hızıyla yükseliyor. Dar gelirlinin tükettiği ekmek 1.5 lira, simit ve su 2 liraya yükseldi. Yine dar gelirlinin en çok tükettiği Ayçiçek yağı da geçen yıla göre 2 katına çıktı. Yumurta ve tavuk eti de katladı “ dedi.  

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK  

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dar gelirlinin en çok tükettiği bu ürünlerin fiyatlarının daha da artacağını, pandemi sürecini de bahane eden fırsatçıların temel gıda ve tüketim ürünlerine her hafta zam yapacağını ifade eden Gürer, “Cumhurbaşkanının dillendirmeye başladığı acı reçete ise zam üstüne zam ve vergi artışı olarak karşımıza çıkacak. Bu da zaten kıt kanaat geçinmeye çalışan emekli ve emekçi için geçim kaygısı anlamını taşıyacak” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi  

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