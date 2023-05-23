Eskişehir’in Büyükdere Mahallesi’ne kurulan pazara alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatlardan dert yandı.

Daha önceki yıllarda pazar alışverişini el arabasıyla yaptığını belirten Veysel Kocaoğlu, “Şimdi poşetle geliyorum. Eskiden pazar arabasını doldururdum, şimdi dolmuyor” dedi. Fatma Karataş ise “Her şey pahalı. Birini alsan diğerini alamıyorsun. Meyve hiç alamıyorsun zaten. En önemli olanları alıyoruz. Pişirecek şey ne varsa onu alıyoruz. Geri kalanını alamıyoruz. Meyve yok. Çocuklarım var ama yine de alamıyorum” diye konuştu. Emine Çetin de “Geçinmek mümkün değil. Her şeyden kısıtlıyoruz. Fasulye almadım, bezelye almadım. Biber sadece 250 gram aldım. Salatalık alacağım eve gideceğim. Biz meyve hiç almıyoruz” dedi.

Eskişehir - Anka