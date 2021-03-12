Geçmeyen araçlar için 1.6 milyar lira ödenecek

Yap işlet devret modeliyle özel sektöre yaptırılan köprü ve otoyollar için verilen araç geçiş garantileri nedeniyle her yıl devletin kasasından müteahhit firmalara milyarlarca lira ödeniyor.
Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten firmaya da sadece 2020’nin ikinci yarısı için yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira ödeme yapılacak. Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten Otoyol Yatırım AŞ’ye (Nurol, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Özaltın firmaları ortaklığı), 2020’nin ikinci yarısı için ödenecek geçmeyen araç ücreti netleşti. Devlet, 2020’nin ilk yarısı için 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptığı firmaya, yılın ikinci yarısı içinse yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira verecek.