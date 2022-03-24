Şehirlerarası otobüs ücretlerine gelen zamlardan şikâyetçi olan şehirlerarası otobüs şoförü İbrahim Aksu, “Yolcu yok. İnan ki gelen zarar giden zarar” dedi.

Şehirlerarası otobüs ücretlerine gelen zamlardan dolayı sürekli yolcularla karşı karşıya geldiklerini belirten Siirtli şehirlerarası otobüs şoförü İbrahim Aksu, “Ben 40 senedir bu işte çalışıyorum. Ben bu seneye kadar böyle bir yoksulluk, işsizlik hiçbir şey görmedim. Bu zamlar 1 lira indiriyor 10 lira üstüne koyuyor. Yolcuya da bir şey diyemiyoruz. Yolcu da yok. İnan ki gelen zarar giden zarar” dedi.

Mazot fiyatından zarar ediyoruz

Mazot fiyatlarındaki artışın bilet fiyatlarına yansıdığını belirten otobüs firma yetkilisi Serdar Azat Kaymaz, “İşlerimiz düşük. Mazot artınca bilet fiyatları tavan yaptı. Bilet fiyatları tavan yapınca bu sefer insanlar artık gel gitler yavaşladı. Yolcu sayısında ciddi anlamda düşüş var. Bir de dolsa bile yani fiyatlardan dolayı kurtarmıyor. Mazot pahalılığından dolayı. Yani önceden eski fiyat mazot fiyatına göre bilet fiyatları mesela İstanbul’a 200 liraydı. Bugün yüzde 300’e kadar bir zam geldiği için bilet fiyatları da malum 2 katına çıktı. İstanbul şimdi 500-550 TL civarında” dedi.

BUGÜN BİR OTOBÜS GELDİ

Otogar ile şehir merkezi arasında taksicilik yapan Ferhat Taşçı seferlerin düştüğünü belirterek, “Eskiden 5-6 sefer yapıyorduk. Şu an ise taş patlasa 2 tanedir. Eskiden yakıt ucuz olduğundan dolayı otobüsler habire gidip geliyordu yolcu sayısı da artıyordu. Şu an fiyatlar arttığı için otobüs fiyatları arttığı için yakıttan dolayı yolcu sayısı otobüslerde düştü. İşler kötü” dedi.

Siirt - anka