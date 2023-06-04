Gelir dağılımı daha da bozulacak

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, önümüzdeki süreçte ekonomide Türkiye’yi nelerin beklediğini Gazete Duvar’a değerlendirdi.

Kubilay, “Mevduat ve kredi faizlerinin, piyasa faizlerinin çok net yukarı gittiğini görüyoruz. Enflasyonda da bir düşüş yok, sadece yıllık enflasyon oranında düşüş var. Yani fiyatlar son 52 aydır aralıksız artıyor dolayısıyla burada da bir ilişkinin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Enflasyonla büyüme modelleri ise Türkiye’de doksanlı yıllarda çok denendi ve neticesinde ya dışarıdan para gelmedi ve sonrasında ani duruş gerçekleşti ya da iç ödemeler sisteminde güvensizlik oluştu ve bir kredi sıkışmasıyla duvara toslamış oldu. Bu sefer de çok muhtemelen benzer bir sonuç alacağız. Sadece zamanlamayı ön göremiyoruz bunu belirlememiz için bundan sonra ekonomiyi kimin hangi ilkelerle, hangi süre boyunca yöneteceğini görmemiz lazım” dedi.

Haber Merkezi