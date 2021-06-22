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22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

22 Haziran 2021, Salı 12:50
Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir "İstanbul" bölgesinde kaydedildi. Gelir eşitsizliğinin ve göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge ise "Doğu Marmara" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2020'de 33 bin 428 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 49 bin 239 lirayla "İstanbul" oldu. Bu bölgeyi 38 bin 22 lirayla "Batı Anadolu", 35 bin 785 lirayla "Ege" izledi.

Yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek gerçekleştiği İBBS 2. Düzey bölgesi "İstanbul" olurken, en düşük 15 bin 198 lirayla TRB2 "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" çıktı.

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Söz konusu oran Türkiye genelinde 8 iken bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,6 ile "Doğu Marmara", 5,8 ile "Doğu Karadeniz" ve "Orta Anadolu" olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,6 ile "İstanbul", 7,2 ile "Akdeniz" ve 6,8 ile "Batı Anadolu" olarak sıralandı.

Araştırmaya göre, P80/P20 oranının en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri 4,2 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", 4,4 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" ve 4,6 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedildi.

Söz konusu oranın en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,6 ile "İstanbul", 7,9 ile "Balıkesir, Çanakkale" ve 7,6 ile "Antalya, Isparta, Burdur" olarak kayıtlara geçti.

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri yüzde 13,8 ile "Kuzeydoğu Anadolu" yüzde 13,6 ile "Batı Marmara" ve yüzde 13,3 ile "Ortadoğu Anadolu" olarak gerçekleşti.

Göreli yoksulluk oranının en düşük çıktığı İBBS 1. Düzey bölgeleri yüzde 8,8 ile "Doğu Marmara", yüzde 9,6 ile "Güneydoğu Anadolu" ve yüzde 10,4 ile "Orta Anadolu" bölgeleri oldu.

Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 16,1 ile "Balıkesir, Çanakkale", yüzde 14,9'ar ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve "Kastamonu, Çankırı, Sinop" olarak kayıtlara geçti.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 7,2 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", yüzde 8 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve yüzde 8,1 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" olarak hesaplandı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2020 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2019 yılını referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hane halkı gelirleri hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.

AA

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