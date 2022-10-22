Gelir maliyeti karşılamıyor

Süt üreticileri, elde ettikleri gelir maliyetlerini karşılamadığı için ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığını söylüyor. Henüz göndermeyenler de birkaç ay içinde kesime gitmeyi planlıyor. “Ben ineklerimi ağlaya ağlaya kesime gönderdim. Çocukluğumdan beri hayvanlarla birlikteyim” Bu sözler Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt üreticiliği yapan Aykut Yaman’a ait.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Yaman, pek çok süt üreticisi gibi geliri giderlerini karşılamadığı için ineklerini kesime göndermek zorunda kalmanın üzüntüsü içinde. Üretimden çekilen ya da en az zararla çekilme planı yapan Mehmet Aydınlı, 2003 yılından bu yana Germencik’te süt üreticiliği yapıyor. Aydınlı’ya göre Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye ettiği fiyat, üreticiye yansımıyor. Kendisinin mevcutta yaklaşık 90 hayvanı var. Aydınlı, “350 liraya yem alıyoruz. Neye yetecek? Yemciye para vereceğiz, nasıl vereceğiz? Süt bunu karşılamıyor. Mecbur satacağım. Altın yumurtlayan tavuğu kesime gönderiyorum” dedi. Haber Merkezi

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