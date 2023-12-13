Gelir uçurumu büyür

İşçi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini savunan işverenler, bölgesel asgari ücreti yeniden gündeme getirdi. Ancak uzmanlar, uygulamanın mevcut gelir adaletsizliğini derinleştireceğini belirtiyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre Doç. Dr. Ümit Akçay, uygulamanın istihdama, ihracata ve ekonomiye katkısı olup olmayacağı konusunda bölgeler arasında gelir uçurumunun daha da artma ihtimalinden bahsetti:

“Türkiye’de gelir dağılımının adaletli bir şekilde yapıldığından söz edemiyoruz. Benzer şekilde gelir bölgeler arasında da adil bir şekilde dağılmıyor, hatta büyük uçurumlar var. Asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesi bu bölgeler arası gelir uçurumunu daha da artıracak. Bu önerinin mevcut herhangi bir soruna çözüm olacağını sanmıyorum. Aksine, emeğin çok daha örgütsüz olduğu ve patronların yerel iktidar odaklarıyla bütünleşerek oligarşik yapılar kurduğu bölgelerde ücretin çok daha gerilemesiyle sonuçlanabilir. Bu ise Türkiye’de zaten mevcut olan otoriter emek rejiminin daha da koyulaşması demek. Temel ilke şu olmalı; yurttaşların refahı firmaların karlılığına bağlanmamalı. Bu ilkeden uzaklaşıldıkça firmaların karlılık stratejileri yurttaşların refahlarını aşındıracak şekilde işliyor.”

Haber Merkezi