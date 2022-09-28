Gelir vergisine düzenleme şart

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, çalışanın maaş artışıyla kazanacağı refahın uzun soluklu olabilmesi, kalıcı bir refah sağlayabilmesi için diğer bir önemli adım olan gelir vergisi düzenlemesinin de süratle yürürlüğe sokulması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon sebebiyle, çalışanlarının hızla yükselen fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini amaçlayan işverenler, çalışanlarına maaş artışı yaptıklarını, ancak mevcut gelir vergisi matrah dilimlerinin, çalışanların bu maaş artışından sadece kısa süreli bir rahatlama sağlamasına imkân sağladığını söyleyen Eskinazi, “Maaşlarda yaşanan artış, çalışanların takip eden dönemde bir üst vergi dilime geçmesine ve maaşından daha yüksek oranda gelir vergisi kesintisi yapılmasına sebebiyet veriyor. Bu durumda, maaş artışının meydana getirdiği rahatlama çalışanlar açısından kısa süreli oluyor” dedi. Ankara - Erhan Akkaya

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