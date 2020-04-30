Gelirimiz azaldı, destekler yetersiz

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Covid-19 salgınının Toplumsal / Ekonomik Ve Siyasal Etkileri” isimli araştırmasının bulgularını paylaştı.

“Koronavirüs salgını sırasında hane halkı gelirinizde salgından kaynaklı olarak bir değişim oldu mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 53,6’sı gelirimiz azaldı derken, yüzde 45,1’i gelirimiz değişmedi, yüzde 1,3’ü gelirimiz arttı şeklinde cevap verdi. “Hükümetin salgın nedeniyle yapmış olduğu ekonomik destekleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna ise “Evet” diyenlerin oranı yüzde 32,1 olurken, hayır diyenlerin oranı yüzde 67,9 oldu. “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 38.9’u ‘Evet’ derken yüzde 44,5’i se ‘Hayır’ cevabını verdi.

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