Gençler aile desteği ile yaşıyor

Türkiye’de gençlerin ekonomik geleceği belirsizliğini koruyor. Youthall’un “Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması 2024” sonuçları, gençlerin ekonomik bağımsızlık, iş-yaşam dengesi ve yurt dışı eğilimleri hakkında çarpıcı veriler ortaya koydu.

Araştırmaya göre, gençlerin %64,1’i ailesinden maddi destek alırken, %70,1’i aylık 5 bin TL’nin altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor. Bu durum, gençlerin hayatları üzerindeki kontrol hissini zayıflatıyor ve geleceklerine dair kaygılarını artırıyor. İş seçiminde maaş seviyesi kadar iş-yaşam dengesi ve esnek çalışma koşulları da gençler için önemli hale geldi. Gençlerin %36,8’i aylık 2.500 TL’nin altında bir gelirle geçinmeye çalışırken, %33,3’ü 2.500 ile 5.000 TL arasında bir gelirle hayatını idame ettiriyor. Bunun yanında, gençlerin %46,1’i KYK bursu veya kredisiyle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Ayrıca, %22,5 oranında genç yarı zamanlı işlerde çalışarak ek gelir elde etmeye çabalıyor. Haber Merkezi

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