Gençler daha fazla hastalık izni alıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Milenyum ve Z Kuşağı’nın hastayken çalışma oranları diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma, gençlerin ileri yaştakilere göre işten hastalık izni alma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. OnePoll anket şirketinin araştırmasında, Milenyum ve Z Kuşağı’nın hastayken çalışma oranlarının diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük olduğu görüldü. Sözcü’nün aktardığına göre, 2000 kişinin katıldığı ankette kendilerini kötü hissettikleri anda izin alarak çalışmaya son vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 41 oldu. Y Kuşağı (Milenyum) ve Z Kuşağı ise işten mazeret izni almaya en yatkın grup olarak dikkat çekti. X Kuşağı ve daha ileri yaştakilerse çoğunlukla hasta olsalar da çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Haber Merkezi

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