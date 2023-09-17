Genelgeye rağmen israfa devam

Bütçe ağustosta vergi artışlarıyla fazla verirken, kamu kaynakları israf edilmeye devam edildi.

BirGün gazetesinden Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, tasarruf genelgesine rağmen temsil ve tanıtma giderlerinde bir ayda 6 kat artış yaşandı. Temmuzda 43,6 milyon liralık harcama yapılan bu kalemde Ağustos ayında 282,5 milyon liralık rekor gider yazıldı. Bu harcamanın 178,1 milyon lirası toplantı ve organizasyon gideri, 104,4 milyon lirası da temsil, tanıtma ve ağırlama gideri olarak kaydedildi. Hazine Bakanlığının verileri israf harcamaları arasında gösterilen kiralama işlemlerinin de ara vermeden sürdüğünü ortaya koydu. Hazine’nin Ağustos ayındaki kira giderleri 1,8 milyar lira oldu. Bu giderin yüzde 15’ini araç kiraları oluştururken yüzde 48’ini uçak kiralama masrafları oluşturdu. Ağustosta 265,3 milyon lira araç kiralama giderlerine, 845,6 milyon lira da uçak kiralama harcamalarına gitti. Yılın ilk 8 ayında araç kiralama bedeli olarak 1,7 milyar lira, uçak kiralaması için de 2,5 milyar lira Hazine’nin kasasından çıktı.