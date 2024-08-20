Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 890 bini buldu

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 2024 ikinci çeyrek İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, çalışabilir 65,9 milyon kişinin sadece 22,8 milyonu tam zamanlı istihdamda. Bu yılın ikinci çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 890 bin. Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK’in açıkladığı “dar tanımlı işsiz sayısı” ile DİSK-AR’ın açıkladığı “geniş tanımlı işsiz sayısı” arasındaki fark 7 milyon 824 kişi oldu. TÜİK, 2024’ün ikinci çeyreğinde genç işsizlik oranını 15,9 olarak açıkladı. DİSK-AR ise gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 36,2 olduğunu belirtti. TÜİK’in açıkladığı veriyle DİSK-AR’ın hesapları arasındaki oran farkı AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında yüzde 7,8 iken 2024’ün ikinci çeyreğinde aradaki dar ve geniş tanımlı işsizlik oran farkı yüzde 20,1’e yükseldi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.