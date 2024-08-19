Geniş tanımlı işsizlik arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ikinci çeyrek 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,3 ile 2021 yılı ilk çeyreğinden beri en yüksek noktası olarak kaydedildi. Toplam istihdam ikinci çeyrekte yıllık 1,2 milyon kişi artarken sanayide 121 bin kişi azaldı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve geniş tanımlı işsizlik olarak kullanılan atıl işgücü oranı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puanlık artış ile yüzde 27,3 oldu.