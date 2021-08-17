Gerçek enflasyon ve işsizlik gizleniyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP iktidarı; TÜİK başta olmak üzere, resmÎ kurumların verilerini kullanarak gerçek işsizliği ve enflasyonu gizlemektedir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, hükümet kötü gidişatını gizlemek için her geçen gün farklı gündemlere sarıldığını, gerçek gündemin işsizlik ve yoksulluk olduğunu gizlediğini söyledi. TÜİK’in Haziran’da ülkede 63 milyon 659 bin kişi çalışabileceğini ancak istihdam sayısının 28 milyon 586 kişi olduğunu söylediğini ifade eden Mehmet bakalım, “TÜİK, Haziran ayında işsizliğin yüzde 13,1’den yüzde 10,6’ya düştüğünü açıklamakta ve 3 milyon 399 kişi işsiz demektedir. TÜİK rakamlarına göre 309 bin kişi işgücüden çekildiğini aynı şekilde 602 bin kişilik istihdam artışı olduğunu ve 823 bin kişi işe girdiği belirtmektedir. 602 istihdam yaratıp 823 bin işsizlik azalmasının anlaşılır tarafı yoktur” dedi.

222 bin kişi iş aramaktan ümidini kesti

TÜİK verilerinde çalışabilir çağda yer alan nüfusun bir ay öncesine göre 87 bin kişi artmasına rağmen toplam 222 bin kişinin iş gücünden çekildiğini söyleyen Balık, “Yani bir başka deyişle en az 222 bin kişi bir şekliyle iş bulmaktan ümidini kesip iş gücünden çekilirken TÜİK işsizliğin azaldığını, istihdamın arttığını tuhaf bir şekilde öne sürüyor. 2019 yılının 6-7-8 aylarına baktığımızda yüzde 13’lerde gezen işsizlik 2020 yılının Mart ayında pandeminin etkisiyle de işsizlik yüzde 13’lerde bulunmaktaydı. Bugün açıklanan 10,6 oranındaki işsizlik pandemi, ekonomik kriz gibi etkilerden arınması imkânsızdır. Ülke 2019 yılının çok gerisinde pandemi ve ekonomik krizin etkileri daha da ağırlaşmıştır” diye konuştu.

İşsizlik rakamları aldatmaca

İŞKUR verilerine göre 2020-2021 Haziran ayları arasında işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneğine başvuruda bulunanların sayısının tamı tamına 1 milyon 49 bin kişi olduğunu bildiren Mehmet Balık şunları söyledi: “Resmî işsizlik oranları ile ekonomide yaşanan sıkıntılar bilinmektedir. Bu gerçeklere rağmen işsizliğin düşmesi inandırıcı değildir. AKP iktidarı; TÜİK başta olmak üzere, resmî kurumların verilerini kullanarak gerçek işsizliği ve enflasyonu gizlemektedir. TÜİK, emekçi halkın yaşadığı işsizlik ve enflasyon gerçeklerinden kopmuştur. TÜİK istediği kadar enflasyonun yüzde 15’te veya 19’da olduğunu; işsizliğin de yüzde 10’da, 13’te olduğunu açıklasın toplumsal karşılığı ne piyasalarda ne de emekçilerde yoktur. TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamları aldatmaca olduğu belirtiyoruz. TÜİK’i işsizliği ve enflasyonu düşürmek için rakamlara takla attırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.”