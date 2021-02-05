Türkİye’de 2020 yılı enflasyon oranı 14,6 olarak açıklandı.

Ancak bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği “gerçek enflasyon” yüzde 36,7 ile yüzde 50 arasında değişiyor. TÜİK’in enflasyon hesaplaması, sepetindeki 418 ürünün fiyat değişimini esas alıyor. Bu hesaplamaya getirilen temel eleştiriler arasında, sepetin içerisinde halkın gerçek tüketimini oluşturan gıda ürünlerinin yeterince yer almadığı ve sepetin yıllık enflasyon hesaplamaları yaklaşırken, fiyatı azalan ürünlerle revize edilmesi alıyor. Cumhuriyet’in haberine göre ENAG Yöneticisi Prof. Veysel Ulusoy TÜİK’in hesaplama yönteminin, çağın ihtiyaçlarının gerisinde kaldığını belirtiyor.

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