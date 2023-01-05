Gerçek enflasyona göre zam yapılmalı

Maden Mühendisleri Odası, kamuda çalışan mühendisler ve emekli maaşlarına yapılan zamma tepki göstererek “Gerçek enflasyon oranında artış yapılmalıdır.” dedi.

Odadan yapılan açıklamada “Bilindiği gibi yaşanan ekonomik kriz büyük bir yoksullaşma sürecine neden olmuş, bu yoksullaşma tüm ücretli kesimleri olduğu gibi maden mühendislerini de derinden etkilenmiştir. 2023 yılı “Yeniden Değerleme Oranı” %122,93, resmi enflasyon verileri TÜİK tarafından Kasım ayı itibarıyla yıllı %84,39, yıl sonu itibarıyla %64,27 olarak açıklanmışken, kamuda çalışan ve emekli meslektaşlarımıza %25 oranında artış yapılmıştır. Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanının imzasıyla ilan edilen % 122,93 “Yeniden Değerleme Oranı” ve Kasım ayında %84,39 olarak açıklanana enflasyon oranı düşünüldüğünde, 2022 yılı enflasyon rakamının %64,27 olarak belirlenmesi son derece tartışmalı bir durumdur. Bu oranın gerçek enflasyon verilerini yansıtmadığı ortadadır” ifadeleri kullanıldı. İstanbul - Yeni Asya

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