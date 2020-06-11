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11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gerçek işsiz sayısı 14 milyon

11 Haziran 2020, Perşembe 00:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in açıkladığı rakamları eleştirerek, “Gerçek işsiz sayısı kayıt dışı çalışanlar hariç 14 milyona dayanmıştır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. TÜİK’in işsizliğin pandemi sürecinde hiç artmadığını aksine azaldığını iddia ettiğini belirten Ağbaba, TÜİK’in mart ayı için hesapladığı işsizlik verilerinin gerçek işsizlik hakkında bilgi vermediğini söyledi. TÜİK’in işsiz sayısını 3 milyon 971 bin kişi olarak duyurduğunu aktaran Ağbaba, “TÜİK bu dönemde yüz yüze anket yapmaktan kaçınmıştır. Ayrıca halihazırda istihdamda olmayan ama TÜİK tarafından işsiz olarak değerlendirilmeyen kısa çalışma ödeneği alanlar ve ücretsiz izne çıkartılanlar TÜİK’e göre işsiz sayılmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Ağbaba, TÜİK’in son 4 hafta içinde iş arayanları işsiz saydığını daha önce iş arayan ve halen iş bulamayan vatandaşları işsiz olarak değerlendirmediğini ifade etti.

Gerçeklikle ilgisi yok

Ağbaba, şöyle devam etti: “Ayrıca verilerde dikkat çekici bir diğer nokta ise hem istihdam hem iş gücünde yaşanan azalmadır. İstihdam bir yılda 1 milyon 662 bin kişi azalmış ve iş gücüne katılım yine son 1 yılda 2 milyon 235 bin kişi azalmıştır. Yani son 1 yılda 2 milyon 235 bin kişi deyim yerindeyse iş bulmaktan artık ümidini kesmiştir. Gerçek işsizlik 14 milyona dayanmıştır. Şu anda geniş tanımlı işsizliği ve istihdam olmayıp da işsiz sayılmayanları hesaba kattığımızda gerçek işsiz sayısı kayıt dışı çalışanlar hariç 14 milyona dayanmıştır. TÜİK son 2 yıldır neredeyse istatistik kurumu değil adeta bir inandırma kurumu olarak görev yapmaktadır. TÜİK bir devlet kurumundan öte iktidara ait bir kurum olarak ne yazık ki işlev görmektedir. Binlerce iş yeri kapanmış, milyonlarca kişi işsiz kalmışken TÜİK’in adeta şaka yaparmışçasına yayımladığı verilerin gerçeklik ile ilgisi yoktur.

TÜİK’e göre işsizlik de istihdam da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart dönemi işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 0,9 puan azalarak 13,1 olurken istihdam oranında 3,4 puan, işgücüne katılımdaysa 4,5 puanlık düşüş kaydedildi. 2020 yılının Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye gerilediği kaydedildi. TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı ise 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı 3,4 puanlık düşüşle yüzde 42 oldu.

Veriler güvenilir değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de bağımsız kuruluşlar üstünde siyasi baskı olduğunu belirterek, açıklanan verilerin güvenilir olmadığını söyledi. Babacan, FOX TV canlı yayınında, “TÜİK bağımsız bir kuruluş, bütün bağımsız kuruluşlar üzerinde bir siyasi baskının olduğu da bir gerçek, bu saklanamaz bir gerçek” dedi. DEVA Partisi lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetle, iktidarla uyumlu davranılmadığı zaman da, o kurumların başındaki insanların başına neler geliyor onu görüyoruz, yaşıyoruz. Önce Türkiye’nin bu açıklanan veriler konusunda yeniden bir güven sağlaması lazım, yeniden bir itibar sağlaması lazım. Eskiden böyle bir şey sorgulanmazdı.” Ekonomideki sıkıntıların corona virüsü salgınıyla ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirten Babacan şöyle konuştu: “Halbuki bu salgın öncesinde de ekonomimizde ciddi sıkıntılar vardı. Salgın öncesinde de genç işsizlik yüzde 27’yi görmüştü, tarihinde ilk defa o kadar yüksek bir rakamı görmüştü.”

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