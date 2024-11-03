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3 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Gerçek vergi yüzsüzleri nerede?

03 Kasım 2024, Pazar 00:14
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARININ YÜZDE 88.8'İNİN TAHSİL İMKÂNI OLMADIĞINI SÖYLERKEN, "TEK KALEMDE MİLYARLIK VERGİ BORÇLARI SİLİNENLER NEREDE?" SORUSU GÜNDEME GELDİ.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin 914,9 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu bildirdi. GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı. Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 36 bin 806’yı buldu. Bu mükelleflerin 7 bin 948’i gerçek, 28 bin 858’i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 4 bin 807’si faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 13,1’ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 31 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 88’i tahsil edilemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin olduğunu söyleyerek “Bu mükelleflerin 30 bin 696’sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkânı bulunmuyor” dedi. Bu alacakların neden tahsil edilemediğine de açıklık getiren Şimşek, “Bu mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin mal varlığı bulunmuyor. Haklarında tüm yasal işlemler yapılmış ancak alacaklar tahsil edilemiyor. Bunlar zaman aşımına uğramadığı sürece devletin yasal kayıtlarında yer alıyor. Zaman zaman da tahsilat tahakkuk oranları konusunda eleştirilere neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Ülke böyle yağmalanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 36 bin 806 mükellefin vergi ve ceza borcuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülke işte böyle yağmalanıyor. Devlete 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan tam 36 bin 806 mükellef var. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira. Alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı da yok. 12. sırada ise Erol Evcil’e peşkeş çekip, kapısına kilit vurdukları ve işçilerini mağdur ettikleri Sivas Demir Çelik İşletmesi var. Eğer bu fabrikaya hak ettiği yatırımlar yapılmış olsaydı, SİDEMİR vergi şampiyonu olurdu! Halkın cebinden parasını çalan iktidara soralım o zaman; 5’li çete ve onlara bağlı alt şirketlerden 1 lira bile vergi ödemeyenleri de açıklayacak mısınız? Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede? Bu listede indirim, istisna ve muafiyetlerle vergi dışı kalanlar nerede? Gerçek vergi yüzsüzleri, sizin borçlarını bir kalemde sildiklerinizdir. Onları da açıklayın.”

Haber Merkezi

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