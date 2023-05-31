Gerçeklerle yüzleşme vakti

Seçimin geride kalmasıyla mevcut ekonomik durum üzerinden değerlendirmelerini yapan analistler, bir zamanlar ucuz iş gücü ve etkin bankacılık sistemiyle ayakta duran Türk ekonomisinin çok az ülkenin yaşadığı, “kendi sebep olduğu bir sorunla karşı karşıya olduğunu” söyledi.

Uzmanlar, ‘ilerleyen günlerde lira daha da düşecek’ derken “Türk ekonomisi için gerçeklerle yüzleşme zamanı yaklaşıyor olabilir” öngörüsünde bulundu. Euronews Türkçe’ye konuşan uzmanlar göre, Erdoğan’ın mevcut ekonomi politikaları yakın bir “tehlike riski taşıyor” ve herhangi bir çözüm, zorlu önlemler içerebilir. Ekonomistlere göre Türk ekonomisinde şu an için en öncelikli sorun Merkez Bankası’nın nakit parasının tükeniyor olması. Merkez Bankası yıl başından bu yana Türk Lirası’nı desteklemek için 30 milyar dolar harcadı ve döviz rezervlerini 2002’den bu yana ilk kez negatif bölgeye itti. Haber Merkezi

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