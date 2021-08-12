Çalışma ekonomisi uzmanı Doç. Dr. Aziz Çelik TÜİK’in açıkladığı son işsizlik verilerini değerlendirdi.

DW Türkçe’ye konuşan Doç. Dr. Aziz Çelik “verilerin hayatın olağan akışına da uygun olması gerektiğini” söyledi.

“Hiçbir ekonomide bir ay içerisinde 800 bin kişilik bir işsizlik düşüşü, 600 bin kişilik bir istihdam artışı bir anda, bir çırpıda gerçekleşmez” diyen Çelik, “verilerin izahı oldukça zor ve gerçeklikten bir hayli uzak” ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, TÜİK’in açıkladığı son verilerin “işgücü piyasasındaki gerçek durumla bağının kalmadığını” söyledi. Mayıs ile Haziran arasında İŞKUR’dan pandemi ödeneği alanların sayısının “550 bin kişi azaldığına” dikkat çeken Çelik, bu kişilerin işsiz değerlendirilmesinin hata olduğunu belirterek, “bunların işlerine dönmesi doğal zaten” ifadelerini kullandı.