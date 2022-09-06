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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gıda enflasyonu % 228

06 Eylül 2022, Salı 23:31
Büro Emekçileri Sendikası (BES), kamu emekçilerinin, enflasyon rakamlarında tüketim sıklıkları da dikkate alınarak hesaplanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarını yayınladı.

BES’in araştırma sonuçlarına göre TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,68, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 161,33 arttı. Yıllık Gıda Enflasyonu ise; TÜİK rakamlarının 138,39 puan üzerinde, yüzde 228,64 olarak gerçekleşti. BES araştırma merkezi (BES/AR) her ay hesapladığı “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” Ağustos 2022 dönemine ilişkin BES/TÜFE sonuçlarını yayınladı. BES’in araştırma sonuçlarına dair verdiği bilgiler şöyle:

YILLIK GIDA ENFLASYONU

“TÜİK 2022 yılı Ağustos enflasyonunu yüzde 1,46 açıklarken Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması sonuçlarına göre yüzde 4,68 olmaktadır. Bu durum Gıda enflasyonunda ise; 2022 yılı Ağustos ayında Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması sonuçlarına göre gıda enflasyonunu yüzde 7,09 olmaktadır. Her ne kadar bazı sebze ve meyve ürünlerinde mevsim gereği fiyat düşüşleri görülse de Hükümetin elektrik, doğalgaz fiyatlarına yaptığı zamların dolaylı etkileri nedeniyle ve döviz kurundaki dalgalanmalar gıda fiyatlarını arttırmaya devam etmektedir. Aylık Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepetin de Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunun ağırlığının yüzde 50,44 olması nedeniyle BES TÜFE aylık gıda enflasyonun da artış devam etmektedir. Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık bazda ise; 2022 yılı Ağustos ayında yüzde 80,21 olan TÜİK enflasyonun 81,12 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 161,33 olmuştur. Yıllık Gıda Enflasyonu ise; TÜİK rakamlarının 138,39 puan üzerinde tamı tamına %228,64 olmuştur.”

Ankara - anka

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