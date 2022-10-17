Gıda enflasyonu baskıyla düşmez

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde, “FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre, 2021 yılında 828 milyon insan yetersiz beslenmiş ve açlık yaşamıştır.

Üretici emeğinin karşılığını almalı Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u, orta veya ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşamıştır” açıklaması yaptı. Bayraktar, “Ürün fiyatlarını baskılayarak enflasyonu düşüremeyiz. Üretici fiyatlarını baskılama, yanlış bir politika aracı seçimidir. Son aylarda, gıda enflasyonuna sebep olan en önemli etkenlerden birisi olarak tarım üretici fiyat endeksinde aşırı artışlar ön plana çıkıyor. Diğer yandan, tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki artışlar doğrudan üreticiye yansımıyor. Artan fiyatlar, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının açılmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.