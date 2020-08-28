Gıda enflasyonu yüzde 15.8

Türk-İş’İn araştırmasına göre, Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 384 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 765 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından, çalı- şanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırması Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Ağustos ayında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli besle- nebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 383 lira 76 kuruş olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zo- runlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 764 lira 69 kuruş oldu. Yılın ilk sekiz ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 10.22 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 15.79 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12.67 olarak hesaplandı. Ankara - Recep Gören

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