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16 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Gıda enflasyonunda dünya ikincisiyiz

16 Eylül 2022, Cuma 01:10
GIDADAKİ FİYAT ARTIŞLARINDA BİRİNCİ ZİMBABWE, ONDAN SONRA TÜRKİYE.

Onlarda yüzde 15, bizde yüzde 90

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: “G20 ülkelerine baktığımızda, gıda enflasyonu Rusya'da yüzde 15, Almanya'da yüzde 14, Brezilya'da yüzde 13.4, İspanya'da yüzde 13, bizde yüzde 90. Zimbabwe'densonra ikinci sıradayız.”

Kur artışı ve ithalat ön planda

“TL'nin değer kaybı en çok ortaya çıkan sebep. Yüksek ithal girdi kullanmamızın etkisi yüksek. Bu artışlarda mazot, gübre, ziraî ilaç gibi başlıkların hepsi etkili oluyor. Yapısal nedenler de ön plana çıkıyor.”

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Gıda enflasyonunda dünya ikincisiyiz

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, gıda enflasyonumuzun büyüklüğünü anlatırken, “Diğer ülkelerle aramızda büyük bir (gıda) enflasyon farkı var. G20 ülkelerine baktığımızda, Rusya’da 15, Almanya’da yüzde 14, Brezilya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 13, bizde ise yüzde 90. Zimbabwe’den sonra ikinci sıradayız” dedi.

Gıda perakendesindeki enflasyonun sadece Türkiye değil tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çeken Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Dünya ekonomisi tarihi bir dönemden geçiyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarını incelediğimizde diğer ülkelerle aramızda büyük bir enflasyon farkı var. Keza G20 ülkelerine baktığımızda, Rusya’da 15, Almanya’da yüzde 14, Brezilya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 13, bizde ise yüzde 90. Zimbabwe’den sonra ikinci sıradayız” dedi. Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB), alanının uzman isimlerini “Gıda Enflasyonunun Suçlusu Kim?” oturumunda buluşturdu. Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın üstlendiği oturumda, bu yıl “Yeniden Yerele” temasıyla 13’üncü kez kapılarını aralayan YZB’de perakende sektörünü var eden tüketicilerin üzerindeki enflasyon baskısı masaya yatırıldı. Tarım ve hayvancılık sektöründeki başlıca sorunlar, döviz kurları ve girdi fiyatlarının artışıyla birlikte tüketicilere makul fiyatlı gıdaların sunulup sunulamayacağı, düşük verimliliğin ve eksik rekabetin etkisi, tüketicinin alım gücü ve sağlıklı rekabet için sağlıklı piyasa şartlarının nasıl oluşturulabileceği tüm taraflarıyla ele alındı.

GIDA ENFLASYONUNDA ZİMBABVE’DEN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın üstlendiği “Gıda Enflasyonunun Suçlusu Kim?” oturumuna gıda perakendesindeki enflasyonun sadece Türkiye değil tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çeken Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Dünya ekonomisi tarihi bir dönemden geçiyor. Şu anki tabloda dünya ekonomisinin yıl sonunda yüzde 3,2 büyüme göstereceği öngörülüyor. Geçen yıl 6’nın üzerindeydi. Ekim ayında yayımlanacak raporda yüzde 3’ün altına inmesi öngörülüyor. Avrupa bölgesi büyüme rakamı geçen yıl yüzde 5’in üzerindeydi, Ekim ayında 2,5 civarında olması tahmin ediliyor. Gelecek yıl tahmini bu rakam 1,2’ye düşecek. Bu ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu veriler bizim için de çok önemli sonuçlara ışık tutacak. Birçok iş koluna sirayet eden enerji konusunda Avrupa çok etkileniyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarını incelediğimizde diğer ülkelerle aramızda büyük bir enflasyon farkı var. Keza G20 ülkelerine baktığımızda, Rusya’da 15, Almanya’da yüzde 14, Brezilya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 13, bizde ise yüzde 90. Zimbabwe’den sonra ikinci sıradayız” dedi.

 

İthal girdinin etkisi büyük

Gıda enflasyonundaki başlıca nedeninin kur artışı olduğuna değinen Aslanoğlu, “TL’nin değer kaybı en çok ortaya çıkan neden olarak görünüyor. Bizim yüksek ithal girdi kullanmamızın etkisi yüksek. Bu artışlarda mazot, gübre, zirai ilaç gibi başlıkların hepsi etkili oluyor. Öte yandan yapısal nedenler de ön plana çıkıyor. Ülkemizde arazilerin küçük olması, teknolojinin yoğun kullanılmaması, eğitim düzeyinin görece düşük olması, çok sayıda aracı olması ve zaman zaman eksik rekabet gözlenmesiyle birlikte artan gıda talebi bu artışı tetikliyor. Bu etkilere artan nüfus, alınan göç, turizm, arz talep dengesizliği de neden oluyor” açıklamasını yaptı.

Nİhat Orhan - İSTANBUL

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