02 Eylül 2024, Pazartesi 17:37
Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, “Tarladaki nimeti çatala haram etmek” başlıklı bir yazı yazdı.
Ekonomi’de yazan Oğuz, şunları söyledi: “Çiftçi “üretiyorum ama satamıyor, çürütüyorum” diye feryatta… Dar gelirli “çok pahalı alamıyorum” diye ıstırap çekiyor. İyi de bu tabloyu seyredenler ne yapıyor dersiniz? Bizleri suçlamakla yetiniyorlar. Büyük zincirler; üreticiden 120 gün vadeyle ve en dip fiyattan aldığı gıdayı, marketinde 24 saatte nakde çeviriyor ve yüksek faiz ortamında 4 aylık vade sayesinde, domatesle adeta repo yapıyorsun. Ancak bir sonraki sezonda, hasadına çöktüğün üreticiyi çökerttiğinde seneye kimden alabileceksin? Bakanlık; neredeyse her yıl bakanını değiştiriyorsun. Ama bakanlığa çökmüş 5-6 bürokrat oligark sayesinde, iş yapar gibi görünüp ülkedeki açlığı adeta bir orkestra şefi gibi yönetiyorsun. Sorsan üretim patlamış, havza modeliyle bereket saçılmış… Peki ya gıda enflasyonunda neden lideriz?”
Haber Merkezi
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