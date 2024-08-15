Gıda enflasyonunda zirveye devam

Gıda Komitesi geçtiğimiz gün Bakan Şimşek’in başkanlığında toplandı. Toplantıda küresel gıda fiyatları ve hasat sezonu değerlendirildi ancak uzmanlar, toplantının tarımsal üretimdeki temel sorunlara çözüm getirmekten uzak olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin gıda enflasyonunda zirveyi bırakmayacağını söyleyen uzmanlar “Türkiye’de bugün, ürettiğimiz halde neden tüketemediğimizin cevabı çok açık: Planlama eksikliği, yüksek girdi maliyetleri” değerlendirmesini yaptı. KARAR’a konuşan Tarım Yazarı Gazi Kutlu, Gıda Komitesi’nden çıkan sonucu ve çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek şöyle konuştu: “Sorunların çözümü için tarımsal sanayinin gelişmesi şart. Üretim planlaması, ihtiyaç ve ihracat dikkate alınarak yapılmalı. Ayrıca sözleşmeli üretimde sözleşme dışı üretimlere izin verilmemeli ve geçmişte etkin olan ürün birlikleri ve kooperatifler tekrar güçlendirilmelidir. Devletin ürün müdahale gücünü artıracak mekanizmalar geliştirilmedikçe, Türkiye gıda enflasyonunda Avrupa ve OECD ülkeleri arasında zirvede yer almaya devam edecektir.” Haber Merkezi

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