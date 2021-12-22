"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Gıda fiyatları Aralık’ta % 22 arttı

22 Aralık 2021, Çarşamba 17:00
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla ve hızlı tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Aralık 2021 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre gıda fiyatları Aralık’ta yüzde 22 artarken, 2021 yılının tümünde ise önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında yükseldi. Aralıkta ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 21, et balık fiyatlarında yüzde 17, süt, peynir, yumurtada yüzde 32, yağ fiyatlarında yüzde 35 artış yaşandı.

YILLIK ARTIŞ % 78’İ GEÇTİ

Özellikle yılın son üç ayındaki yüksek oranlı artışlar gıda fiyatlarının aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,4 oranında artmasına yol açtı. Bu yıl aralıkta geçen yılın Aralık ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 67,7 et-balık fiyatlarında 63,2, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 82,1 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 80,7 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 93,3, sebze fiyatları ise yüzde 120,2 artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 68,2, diğer gıda fiyatları ise yüzde 40,7 oranında zamlandı. 

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu vurgunu kimler yaptı?

    Mağduriyetleri giderilmeli

    O halde sen kimsin?

    Ezanı en güzel okumak için yarıştılar

    Ekonomik krizin etkileri: Aile içi dinamikler sarsılıyor

    ‘Kapanma olmaz’ demek zor

    Madem faiz ödeyecektin, bu çileyi niye yaşattın?

    Fiyatlar kolay kolay düşmez

    Mart’ta baskın seçim olabilir

    Zamlar geri alınsın

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verilecek?

    Türkiye'de son 24 saatte 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 vaka gözlemlendi

    Fenerbahçe, 5. kez sahadan beraberlikle ayrıldı

    Madagaskar’daki gemi kazasıyla ilgili Türkiye'den taziye mesajı

    106 ülkede Omicron vakası tespit edildi

    Aksa Hatibi Sabri’nin seyahat yasağı uzatıldı

    Tarihi cami 56 yıl sonra ibadete açılıyor

    Güvensizlik had safhada

    Gök taşlarında bilgi var

    KPSS tercihleri 29 Aralık’ta son

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet daha neyi bekliyor?
    Genel

    Bu vurgunu kimler yaptı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yardım eden de yandı, taraftar olan da!
    Genel

    Mart’ta baskın seçim olabilir
    Genel

    Mağduriyetleri giderilmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölmeye razı; öldürmeye ise asla!
    Faruk ÇAKIR

    Krizin örttüğü krizler
    Süleyman KÖSMENE

    Mühr-ü Süleyman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Bizde siyaset dersi var, siyasetçilik derdi yok..

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.