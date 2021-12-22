Gıda fiyatları Aralık’ta % 22 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla ve hızlı tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Aralık 2021 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre gıda fiyatları Aralık’ta yüzde 22 artarken, 2021 yılının tümünde ise önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında yükseldi. Aralıkta ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 21, et balık fiyatlarında yüzde 17, süt, peynir, yumurtada yüzde 32, yağ fiyatlarında yüzde 35 artış yaşandı. YILLIK ARTIŞ % 78’İ GEÇTİ Özellikle yılın son üç ayındaki yüksek oranlı artışlar gıda fiyatlarının aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,4 oranında artmasına yol açtı. Bu yıl aralıkta geçen yılın Aralık ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 67,7 et-balık fiyatlarında 63,2, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 82,1 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 80,7 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 93,3, sebze fiyatları ise yüzde 120,2 artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 68,2, diğer gıda fiyatları ise yüzde 40,7 oranında zamlandı. Ankara - Recep Gören

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