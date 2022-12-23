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23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Gıda fiyatları Aralık’ta da arttı

23 Aralık 2022, Cuma 01:59
Halkın günlük harcamalarının en büyük kısmını oluşturan gıda fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında da devam etti.

Aralıkta bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında artan gıda fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ise yüzde 137,3 oranında artış oldu. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın araştırmasında yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artışın, ülkedeki açlık riskini giderek büyüttüğü vurgulanarak, “Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor.  Uzmanlar bu durumun, önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor. Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında arttı. Faiz indirimleriyle Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği eylül ayında 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl aralık ayında 334,4 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri bu gün 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 178,6 lira oldu” denildi.

Ankara - Fatih Karagöz

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