Gıda fiyatları artacak

Dünyanın en büyük buğday üreticileri olan Rusya ve Kanada’da yaşanan sıcaklıkların sebep olduğu kuraklık, buğday rekoltesinin düşmesine sebep oldu.

Buğday üretim tahminleri düşerken ithalata bağımlı ülkelerin zor durumda kalacağı ve gıda enflasyonunun daha da artacağı tahmin ediliyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın Kanada ve Rusya’nın buğday üretimine ilişkin tahminlerini düşürmesi ve küresel stok ve ticaret tahminlerini aşağı çekmesi sonrası küresel borsalarda buğday vadeli işlemleri bu hafta yükseldi. Tahminlere göre küresel hububat rezervleri 5 yılın en düşüğüne gerileyebilir. Buğday temel bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Londra Rabobank’ın Tarımsal Emtia Piyasaları Araştırma Başkanı Carlos Mera, “Bu, gıda enflasyonu endişelerini arttırıyor” dedi. Bu yıl, küresel bir sorun olan kuraklık, Türkiye’de de kendisini gösteriyor. Arpa ve buğday rekoltelerinde büyük düşüş yaşanması sebebiyle Türkiye’de de temel gıda fiyatlarının artması bekleniyor.

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