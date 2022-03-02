Gıda fiyatları artacak

Enerji politikaları üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Doç. Dr. Emrah Akyüz, Ukrayna-Rusya savaşının gıda fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Dünyanın iki önemli enerji ihraç eden ülkesi arasında yaşanan savaşın enerji fiyatlarının hızla artmasına sebep olduğunu belirten Doç. Dr. Akyüz, bu durumun beraberinde gıda fiyatlarında artışı da tetiklediğini vurguladı. Rusya’nın Ukrayna ile başlattığı savaşın, enerji fiyatlarının hızla yükselmesini tetiklediğini ifade eden Akyüz, “Enerji fiyatları ile gıda fiyatları arasında doğru orantı bulunmaktadır. Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaşın neticesi olarak enerji fiyatlarında yaşanan artış, en çok gıda sektörünü etkilemektedir. Bu sebeple enerji fiyatlarındaki artış, tarım ürünlerinin üretilme ve taşınma maliyetlerinin artması sonucunu doğurmakta, yani gıda fiyatlarını arttırmaktadır” dedi. İstanbul - Nihat Orhan

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