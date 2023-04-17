Gıda fiyatları artınca kaçak üretim de arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarındaki artışla birlikte bayram alışverişlerinde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çekti.

Palandöken, “Vatandaşlarımız bayram alışverişi yaparken elbette cebini ve bütçesini düşünmeli. Ancak hesaplı ürünle kalitesiz ve fason ürün arasındaki farkı da bilmeli. Uygun alışveriş yapmak isteyenler ucuz diye aldığı merdiven altı ürünlerle kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, fıstığın, cevizin, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satamaz" ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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